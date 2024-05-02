Протестирован инженерный образец процессора Snapdragon 8 Gen 4

Согласно информации, представленной на китайском сайте Bilibili, первый инженерный образец будущей флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 прошел тестирование в популярном бенчмарке AnTuTu и показал уровень прошлогодних флагманов - около 1,85 миллиона баллов.
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