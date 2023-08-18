CNN: более 65% американцев страдают от алкоголизма или наркомании

Американская неправительственная организация KFF, занимающаяся исследованием общественного мнения по вопросам политики здравоохранения, опубликовала шокирующие данные: большая часть граждан США так или иначе страдает от алкоголизма и наркомании.
Американская неправительственная организация KFF, занимающаяся исследованием общественного мнения по вопросам политики здравоохранения, опубликовала шокирующие данные: большая часть граждан США так или иначе страдает от алкоголизма и наркомании.
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