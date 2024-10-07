Болгар объяснила обнародование снимков с Дуровым

По ее словам, доказательства - датированные фото, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК. Она объяснила, почему показала снимки из семейного архива: так она ответила на «бессовестную ложь про деловые отношения» с бизнесменом.
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