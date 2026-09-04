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Царьград

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В СК рассказали о новых поисках Усольцевых: какие планы

В СК рассказали о новых поисках Усольцевых: какие планы

Журналисты спросили представителя СК, планируются ли новые поиски пропавшей в тайге семьи. Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье, в ближайшее время возобновляться не будут — к работе не привлекут ни профессиональных спасателей, ни волонтёров.

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