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Ученые смогли защитить нервы при химиотерапии

Ученые смогли защитить нервы при химиотерапии

Химиотерапия спасает жизни, но ее применение нередко сопровождается серьезными побочными эффектами. Один из них — периферическая нейропатия — повреждение периферических нервов, которые связывают головной и спинной мозг с мышцами, органами и тканями тела.

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