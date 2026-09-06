Ученые смогли защитить нервы при химиотерапии

Химиотерапия спасает жизни, но ее применение нередко сопровождается серьезными побочными эффектами. Один из них — периферическая нейропатия — повреждение периферических нервов, которые связывают головной и спинной мозг с мышцами, органами и тканями тела.
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