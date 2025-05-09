В Берлине арестовали уличного музыканта, исполнявшего российский гимн.9 мая в Германии действуют следующие ограничения:- Запрещается демонстрация советских флагов и символики (за исключением официальных памятных мероприятий).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии