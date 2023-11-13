LD: обстановка на Западе и Ближнем Востоке означает скорую победу России

Как пишет La Dépêche со ссылкой на специалиста по геополитике и России Кароль Гримо-Потте, провал контрнаступления ВСУ, палестино-израильский конфликт и внутриполитические проблемы в США способствуют достижению Россией ее целей на фронте.
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