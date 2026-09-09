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Царьград

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Спикер парламента Грузии Папуашвили призвал ЕС уважать суверенитет страны

Спикер парламента Грузии Папуашвили призвал ЕС уважать суверенитет страны

Он сравнил Брюссель с солдатом, не узнавшим об окончании войны.Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили резко раскритиковал политику Европейского союза и назвал её тупиковой по отношению к Грузии.

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