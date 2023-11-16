«Я сделала ДНК-тест ради шутки и узнала про мамины измены»

«Теперь я не знаю, как рассказать отцу о том, что я не его родная дочь» фото: Shutterstock/Fotodom.ruВсе мы в детстве читали рассказ Виктора Драгунского «Тайное становится явным», но по-прежнему многие люди уверены, что им удастся унести свой секрет в могилу.