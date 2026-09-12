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Охота за мотоциклами закончилась задержанием молодой банды в Барнауле

Охота за мотоциклами закончилась задержанием молодой банды в Барнауле

Общий ущерб от краж составил около 400 тысяч рублей В Барнауле полицейские установили троих молодых людей, которых подозревают в краже мотоциклов в Индустриальном районе.

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