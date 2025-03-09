Лазаренку – о незаконных вырубках: "Таких случаев все больше, но мы пытаемся принять меры по защите лесов"

«Меня тревожат случаи незаконной вырубки деревьев, их становится все больше, особенно зимой. Например, в январе было более 100 протоколов от Инспектората по охране окружающей среды о случаях незаконной вырубки», – заявил министр окружающей среды Сергей Лазаренку в эфире телепередачи Vocile Puterii, отмечает Noi.