Лазаренку – о незаконных вырубках: "Таких случаев все больше, но мы пытаемся принять меры по защите лесов"

«Меня тревожат случаи незаконной вырубки деревьев, их становится все больше, особенно зимой. Например, в январе было более 100 протоколов от Инспектората по охране окружающей среды о случаях незаконной вырубки», – заявил министр окружающей среды Сергей Лазаренку в эфире телепередачи Vocile Puterii, отмечает Noi.
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