«Не повод опускать руки»: Глоба рассказал, что произойдет в пятницу, 27 декабря

Эксперт дал совет всем, кто хочет прожить этот день спокойно. 123RF/legion-media.ruБлижайшие дни идеально подходят для того, чтобы каждый вспомнил о главных событиях уходящего года и сделал правильные выводы.
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