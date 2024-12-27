Аллерголог Болибок рассказал, что такое описторхоз и как им заражаются

Врач объяснил, как этого избежать В Амурской области рыбак попал на операционный стол из-за желчнокаменной болезни и механической желтухи, но причиной развития недугов стали не привычные камни, а паразиты Opisthorchis felineus, которые размножились в желчных протоках.
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