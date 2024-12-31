Раскрыта руководящая идеология «реальной» Армении

Пашинян: руководящей идеологией Армении станут границы Армянской ССР Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении к соотечественникам объявил руководящей идеологией «реальную» Армению в границах Армянской ССР.
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