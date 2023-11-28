На ум пошло: россияне стали активно покупать онлайн-курсы в рассрочку

В России подскочил спрос на онлайн-образование. Граждане стали вдвое чаще брать рассрочки, чтобы проходить дистанционные курсы, следует из данных исследования «Тинькофф Кредит Брокера» (есть у «Известий»).
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