Любопытно, однако

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  • Sobering
    Грустно представить что там будет творится.Русские готовы за...
  • Zoia Goldshtab
    Хохлам не доверять сквозь сито пропускАть!!!!!Небензя заявил, ч...
  • Natalija Osminina
    Это будет настолько долго перевариваться. что там уже ничего не надо будет делать. Украина станет безлюдной. Не знаю ...Русские готовы за...

Небензя заявил, что несколько регионов Украины хотят присоединиться к РФ. Небензя указал на схожесть фальсификаций в провокациях в Константиновке и Буче

Небензя заявил, что несколько регионов Украины хотят присоединиться к РФ. Небензя указал на схожесть фальсификаций в провокациях в Константиновке и Буче

Небензя заявил, что несколько регионов Украины хотят присоединиться к РФ. Небензя указал на схожесть фальсификаций в провокациях в Константиновке и Буче Украинцы понимают, что "угроза для них исходит не от действий РФ, а от преступной политики Зеленского", заявил постпред при ООН Дарья ЧИПУРНАЯ   Василий Небензя сообщил, что другие регионы Украины стали присматриваться к опыту Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS Все больше украинцев понимают, что угроза для них исходит не от России, а от действий киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.

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Комментарии
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АС
Алексей Сафронов
...в лучшем случае из нынешней Руины может получится концлагерь для тех, кто останется жив в укро-рейхе. Пусть живут в клетках, обнесенных колючей проволокой, как им обещал Сеня Яйценюк в 2014 году.
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3 час.
59
&quot;&quot;Сейчас это, в частности, повальная мобилизация&quot;, - продолжил Небензя. Он сказал, что в соцсетях набирает обороты кампания по переезду украинских беженцев из Европы в Россию&quot;.          Опять ищут холявы!
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2 час.
Zoia Goldshtab
Хохлам не доверять сквозь сито пропускАть!!!!!
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6 мин.

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