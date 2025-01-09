Автоэксперт в Новосибирске прокомментировал введённые с 1 января штрафы за нарушение ПДД

С нового года снижен процент за быструю оплату нарушений правил дорожного движения.Специалист по автомобилям Илья Франк высказался о том, что с 1 января 2025 года в России вступят в силу новые штрафы за нарушения правил дорожного движения.
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