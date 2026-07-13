Трамп объявил о мощных ударах по Ирану в ночь на вторник

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении нанести мощные удары по Ирану в ночь на вторник. Он уведомил об этом конгресс и объявил о предстоящем обращении к нации, которое запланировано на 04:00 мск 17 июля.
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