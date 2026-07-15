Дмитриев призвал Евросоюз и Британию знать свое место в роли вассалов США

В странах Евросоюза (ЕС) и Великобритании должны знать свое место в роли вассалов США. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.