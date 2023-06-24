Спички - не игрушка

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Опрос о произошедшем за ночь

View Poll: #2125882Свое отношение к происходящему я выразил предыдущим постом.А вот мнение военкора, с которым я полностью согласен.

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