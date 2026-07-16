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Царьград

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Хирург Герлиани объяснила, почему ботокс не заменит подтяжку

Хирург Герлиани объяснила, почему ботокс не заменит подтяжку

Пластический хирург Роза Герлиани объяснила различие между ботоксом и подтяжкой лица. В интервью для «Вечерней Москвы» она подчеркнула, что ботокс не устраняет гравитационный птоз, а в некоторых случаях необходима хирургия для решения проблем.

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