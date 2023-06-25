Театр абсурда

8 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зинаида Антонцева
    Ужас!  За что погибли пилоты?Цена «Марша Справ...
  • Людмила смирнова
    Боже ж мой, курица Алкснинс вздумала вещать о Пригожине и ЧВК "Вагнер", что бы понимала,вещунья. Смешно читать и не д...Бывший начальник ...
  • ольга решетникова
    Они там все идиоты, что ли? Дудёныш предлагает то, что ему не принадлежит, в обмен на земли России??? В таком случае,...Польша предложила...

Картина дня

наверх