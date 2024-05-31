В Следственном комитете России в рамках Всероссийской патриотической эстафеты памяти «Россия - страна Героев!» состоялась спартакиада по волейболу

В спортивном зале Следственного комитета Российской Федерации состоялась спартакиада СК России по волейболу среди команд подразделений центрального аппарата, следственных органов и учреждений Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированных в Московском регионе.
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