Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

Законопроект о санкциях против покупателей российской нефти преодолел первый барьер в Сенате США — Axios

Законопроект о санкциях против покупателей российской нефти преодолел первый барьер в Сенате США — Axios

В Сенате США продвигают законопроект о санкциях против покупателей российской нефти, — Axios. Законопроект о расширении санкций против России, ранее подготовленный сенатором Линдси Грэмом*, получил поддержку более 60 сенаторов, что позволяет преодолеть процедурный барьер в Сенате США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии