Законопроект о санкциях против покупателей российской нефти преодолел первый барьер в Сенате США — Axios

В Сенате США продвигают законопроект о санкциях против покупателей российской нефти, — Axios. Законопроект о расширении санкций против России, ранее подготовленный сенатором Линдси Грэмом*, получил поддержку более 60 сенаторов, что позволяет преодолеть процедурный барьер в Сенате США.
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