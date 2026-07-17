Законопроект о санкциях против покупателей российской нефти преодолел первый барьер в Сенате США — Axios

В Сенате США продвигают законопроект о санкциях против покупателей российской нефти, — Axios. Законопроект о расширении санкций против России, ранее подготовленный сенатором Линдси Грэмом*, получил поддержку более 60 сенаторов, что позволяет преодолеть процедурный барьер в Сенате США.