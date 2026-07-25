Кая Каллас неприятно поразила Такера Карлсона низким уровнем интеллекта Иллюстрация: Блокнот «Звезда» ЕС, руководитель европейской дипломатии эстонка Кая Каллас, давно вызывала подозрения в своей интеллектуальной полноценности, прежде всего в России.
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