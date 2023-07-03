КРЫМ ДОМА

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ФСБ предотвратила убийство Аксенова агентом СБУ

ФСБ предотвратила убийство Аксенова агентом СБУ

Украина попыталась в очередной раз убить главу Крыма Сергея Аксёнова. Как сообщили в пресс-службе ведомства ФСБ, для этой цели планировалось использовать гражданин России 1988 года рождения, который был завербован СБУ.

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