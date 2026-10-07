Глава МВФ заявила о пятилетнем периоде инфляции в США выше целевого уровня

Инфляция в США уже более 5,5 года превышает целевой показатель Федеральной резервной системы. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
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