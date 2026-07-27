Театр абсурда
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Театр абсурда

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Две семьи из Таджикистана лишили гражданства РФ за тушение Вечного огня в Бурятии и нарушения российских законов

Две семьи из Таджикистана лишили гражданства РФ за тушение Вечного огня в Бурятии и нарушения российских законов

Аргументы недели В Бурятии две семьи из Таджикистана лишились российского гражданства. Поводом стало то, что члены этих семей потушили Вечный огонь в парке «Мемориал Победы».

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