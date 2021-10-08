Истребители в США сбросили макет ядерной бомбы

Военно-воздушные силы США сбросили в рамках испытаний макет ядерной бомбы. Как сообщает The Drive, два истребителя-бомбардировщика F-35A использовали тестовую версию бомбы B61-12.
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