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Истребители в США сбросили макет ядерной бомбы

Истребители в США сбросили макет ядерной бомбы

Военно-воздушные силы США сбросили в рамках испытаний макет ядерной бомбы. Как сообщает The Drive, два истребителя-бомбардировщика F-35A использовали тестовую версию бомбы B61-12.

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