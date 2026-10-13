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Как ёжик Тишка нашёл дорогу домой по звёздам: добрая сказка для детей

Как ёжик Тишка нашёл дорогу домой по звёздам: добрая сказка для детей

Уютная сказка о маленьком ёжике, который заблудился после праздника в лесу. Читайте, как смелость, помощь лесных жителей и путеводная звезда помогли ему вернуться к маме.

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