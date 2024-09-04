РИА «Новости»: генерал Муминджанов не проживал в своей квартире в Воронеже

Замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов давно не появлялся в зарегистрированной на него квартире в военном городке в Воронеже и вряд ли там проживал в последнее время, выяснило РИА «Новости».
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