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«Защищают Россию»: сенатор Кравченко вспомнил слова Путина о подразделениях ВДВ

«Защищают Россию»: сенатор Кравченко вспомнил слова Путина о подразделениях ВДВ

МОСКВА, 2 августа, ФедералПресс. Сегодня в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Сенатор РФ от Томской области, ветеран ВДВ, кавалер ордена Красной Звезды Владимир Кравченко назвал их элитой российской армии и напомнил, что говорил о ВДВ президент Владимир Путин.

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