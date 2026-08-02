«Защищают Россию»: сенатор Кравченко вспомнил слова Путина о подразделениях ВДВ

МОСКВА, 2 августа, ФедералПресс. Сегодня в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Сенатор РФ от Томской области, ветеран ВДВ, кавалер ордена Красной Звезды Владимир Кравченко назвал их элитой российской армии и напомнил, что говорил о ВДВ президент Владимир Путин.