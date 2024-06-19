Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ната
    Тоже мне, Гюльчатай!Экс-замглавы Мино...
  • Ната
    -Экс-замглавы Мино...
  • Эльдар Алиев
    Кто пишет не дорогой, сделать ему зарплату , как среднюю 80 000 Посмотрим , как запоет !!!! ЗажралисьВ Независимом топ...

В Думе подготовили проект о запрете рекламы для магов и колдунов

В Думе подготовили проект о запрете рекламы для магов и колдунов

Член партии «Единая Россия», зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил законопроект о запрете рекламы для магов, колдунов, провидцев, экстрасенсов, а также им подобных, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх