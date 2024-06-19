В Думе подготовили проект о запрете рекламы для магов и колдунов

Член партии «Единая Россия», зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил законопроект о запрете рекламы для магов, колдунов, провидцев, экстрасенсов, а также им подобных, сообщает ТАСС.
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