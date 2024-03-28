Госдума попросила западные страны расследовать финансирование терактов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы и ряд общественных деятелей направили обращение в правоохранительные органы РФ, Германии, Кипра, США и Франции с просьбой провести расследование по фактам организации и финансирования терактов США, странами НАТО и спецслужбами Украины против против РФ, сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) в своем в Telegram-канале.