Медработники среднего звена возмущены невысокой оценкой их труда ученым-теоретиком На фото: медицинский сотрудник и пациент в палате на территории ГБУЗ МО «Балашихинский родильный дом Саввино», который перепрофилирован в инфекционное отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Медсестры ответили Чумакову: «Сам ты полуграмотный!»
Комментарии
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Александр Беспамятных
Значение едва умеющий читать и писать ◆ Полуграмотный старик. недостаточно грамотный, содержащий много ошибок ◆ Полуграмотная речь. ◆ Полуграмотное письмо. малообразованный, малокультурный, невежественный ◆ Полуграмотный специалист. Синонимы. Вот так нам гласит Викисловарь.Надо точно выражать свои мысли, а не обижать наших медсестер!
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13 час.
1
Гаражный кооператив ЛАДА
Казёл это а не член. кор. РАН. Вообще вопрос к ФСБ и правоохранителям :"А как этот тип может работать и в РОССИИ и в США"???
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6 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Да понаехали с америки назад в Россию из за своей некомпетентности поперли их от туда, так сюда приехали воду мутить... Это не специалисты а еб..ри теоретики... Сами по себе ни чего не представляют кроме как на публику все и всех хаить.... Вот сейчас жаль что нет И.В.Сталина самое дело открывать дело врачей, в том числе и привлечь к ответственности за локдауны по ковиду... И за безразборную повальную вакцинацию населения....
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4 час.
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