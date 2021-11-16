Медсестры ответили Чумакову: «Сам ты полуграмотный!»

Казёл это а не член. кор. РАН. Вообще вопрос к ФСБ и правоохранителям :"А как этот тип может работать и в РОССИИ и в США"???

АНГЕЛ АНГЕЛ

Да понаехали с америки назад в Россию из за своей некомпетентности поперли их от туда, так сюда приехали воду мутить... Это не специалисты а еб..ри теоретики... Сами по себе ни чего не представляют кроме как на публику все и всех хаить.... Вот сейчас жаль что нет И.В.Сталина самое дело открывать дело врачей, в том числе и привлечь к ответственности за локдауны по ковиду... И за безразборную повальную вакцинацию населения....