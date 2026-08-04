Новый командир Роман Худяков рассказал о судьбе российского отряда «Эспаньола» после смерти прежнего лидера

Переформатирование отряда «Эспаньола» Российское военное подразделение «Эспаньола» было переформатировано и продолжает действовать в составе Минобороны России под руководством нового командира Романа Худякова.
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