Лидеры G20 приветствуют все инициативы по урегулированию кризиса на Украине

Главы входящих в состав G20 держав по завершению состоявшихся в Бразилии мероприятий объединения задекларировали, что они благоприятно относятся к каждому из начинаний, которое может позволить завершить бушующее на территории Украины противостояние.
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