Решение о личном визите президента РФ Владимир Путин на саммит G20 в Майами на данный момент не принято.
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