"Это больше, чем вандализм": кто подпалил стихийный мемориал погибшим в "Крокусе"

Евгений Рудаков

И опять никто ни кого не видел, за порядком в таком политом российской кровью месте не следил. Ну да, теракт сплотил наш народ. Народ?.. А сколько надо терактов, чтобы ещё и власть сплотилась с народом? Надо же, собралось на концерт более 4000 тысяч НАРОДУ и где была охрана? Где полиция, которая должна при таком скоплении следить за количеством подъезжающих машин, кто в каком виде и с каким мешком входит в помещение... Да на 4000 входящих надо не меньше 400 смотрящих. А тут... Подъехали свободно, вошли свободно, расстреляли свободно и уехали аж на 500 километров свободно. А теперь еще и память сожгли и... так же свободно. Ау..у, власть дорогая, Не дорого ли вы обходитесь России? Где вы, избранные будто народом, а на деле! Ох как хочется сказать о вас по народному и от имени России, т.е, Матери вашей, и конечно, и по отцовски послать на Хутор бабочек ловить. Да..а, на все 250% Иосифа Виссарионовича на вас не хватает. И как узнать мнение Высшего руководства всех мастей, в процентном отношении, на происходящее в стране, кроме - Ох да Ах!.. да как же так - Да таджик дурак? НАРОД ЖДЁТ РЕШЕНИЯ НЕМЕДЛЕННО!.. а не после переоценки ценностей, выборов одних, переизбрания других и пр. и др. и... так и далее. Евг. Рудаков