Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Это больше, чем вандализм": кто подпалил стихийный мемориал погибшим в "Крокусе"

"Это больше, чем вандализм": кто подпалил стихийный мемориал погибшим в "Крокусе"

В Новой Москве случилось немыслимое — вандалы надругались над стихийным мемориалом погибшим в "Крокусе".

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Комментарии
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Гоша Веверсис
19век на дворе ,видео камеру не достать .
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12 час.
Евгений Рудаков
И опять никто ни кого не видел, за порядком в таком политом российской кровью месте не следил. Ну да, теракт сплотил наш народ. Народ?.. А сколько надо терактов, чтобы ещё и власть сплотилась с народом? Надо же, собралось на концерт более 4000 тысяч НАРОДУ и где была охрана? Где полиция, которая должна при таком скоплении следить за количеством подъезжающих машин, кто в каком виде и с каким мешком входит в помещение... Да на 4000 входящих надо не меньше 400 смотрящих. А тут... Подъехали свободно, вошли свободно, расстреляли свободно и уехали аж на 500 километров свободно. А теперь еще и память сожгли и... так же свободно. Ау..у, власть дорогая, Не дорого ли вы обходитесь России? Где вы, избранные будто народом, а на деле! Ох как хочется сказать о вас по народному и от имени России, т.е, Матери вашей, и конечно, и по отцовски послать на Хутор бабочек ловить. Да..а, на все 250% Иосифа Виссарионовича на вас не хватает. И как узнать мнение Высшего руководства всех мастей, в процентном отношении, на происходящее в стране, кроме - Ох да Ах!.. да как же так - Да таджик дурак? НАРОД ЖДЁТ РЕШЕНИЯ НЕМЕДЛЕННО!.. а не после переоценки ценностей,  выборов одних, переизбрания других и пр. и др. и... так и далее. Евг. Рудаков
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11 час.
Михалыч
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