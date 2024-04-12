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Найдено видео пророчества Жириновского в присутствии будущего президента Украины

Найдено видео пророчества Жириновского в присутствии будущего президента Украины

Пророчество Жириновского при будущем главе Украины Порошенко попало на видео Пророчество сооснователя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского в присутствии будущего на тот момент президента Украины Петра Порошенко попало на видео.

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