Найдено видео пророчества Жириновского в присутствии будущего президента Украины

Пророчество Жириновского при будущем главе Украины Порошенко попало на видео Пророчество сооснователя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского в присутствии будущего на тот момент президента Украины Петра Порошенко попало на видео.
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