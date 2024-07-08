Карагандинской параспортсменке подарили маневренное кресло-коляску

Именное кресло-коляска теперь есть у мастера спорта международного класса Натальи Звягинцевой. Подарок вручили в карагандинском Центре социальной адаптации лиц с инвалидностью Ten Qogam, передает пресс-центр Акимата Карагандинской области.
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