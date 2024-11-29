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Укомплектованы 2,5 из 10 бригад: Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Запада

Укомплектованы 2,5 из 10 бригад: Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Запада

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что союзники недостаточно вооружили и экипировали бригады ВСУ.

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