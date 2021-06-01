Спички - не игрушка

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Норкин тонко «отрезвил» украинку Соколовскую после комплимента ее платью

Норкин тонко «отрезвил» украинку Соколовскую после комплимента ее платью

Известный российский телеведущий Андрей Норкин аккуратно спустил с небес на землю журналистку с Украины Янину Соколовскую после того, как ей сделал комплимент его коллега Иван Трушкин.

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