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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Трамваи №17 не будут ходить с 26 апреля по выходным из-за ремонта путей

Из-за ремонта трамвайных путей с 26 апреля по выходным трамваи №17 не будут ходить в Медведково. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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