В Россию привезли новейший экономичный кроссовер Toyota: известна цена

На российский рынок поступил новый флагман от Toyota – Crown Signia. Этот роскошный гибридный кроссовер, анонсированный еще в 2022 году, представляет собой гармоничное сочетание комфорта, передовых технологий и впечатляющей топливной экономичности, не оставляя равнодушными даже самых искушенных автолюбителей.
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