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Al Jazeera: Пакистан готовится к возможному нападению со стороны Индии

Власти Пакистана готовятся к возможному нападению со стороны Индии, если это произойдет, то Пакистан ответит противнику «в полную силу», заявил в эфире телеканала Al Jazeera министр обороны страны Хаваджа Асиф.

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