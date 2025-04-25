Al Jazeera: Пакистан готовится к возможному нападению со стороны Индии

Власти Пакистана готовятся к возможному нападению со стороны Индии, если это произойдет, то Пакистан ответит противнику «в полную силу», заявил в эфире телеканала Al Jazeera министр обороны страны Хаваджа Асиф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии