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Волна-убийца обрушилась на американский полигон противоракетной обороны в Тихом океане

Волна-убийца обрушилась на американский полигон противоракетной обороны в Тихом океане

Американцы используют остров для мониторинга зарубежной космической деятельности.В минувшие выходные, согласно отчету армии США, гигантские волны затопили части ключевого военного объекта Соединенных Штатов посреди Тихого океана.

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