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Закон, порядок, государство

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Мобилизационные подразделения МВД России отмечают 85 лет со дня своего образования

Мобилизационные подразделения МВД России отмечают 85 лет со дня своего образования

Сердечно поздравляю руководство, сотрудников, работников и ветеранов мобилизационных подразделений МВД России с 85-й годовщиной со дня их образования! За многолетний период своей истории мобилизационные подразделения прошли трудный путь становления, достигнув к сегодняшнему дню высокого организационного и технологического уровня развития.

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