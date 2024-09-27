Участников СВО освободили от налога на имущество

Налоговая льгота затронет и членов семей участников спецоперации.фото: t.me/Aksenov82--> От уплаты налога на имущество в 2024 году освобождаются участники спецоперации и члены их семей, сообщила 27 сентября член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.