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Участников СВО освободили от налога на имущество

Участников СВО освободили от налога на имущество

Налоговая льгота затронет и членов семей участников спецоперации.фото: t.me/Aksenov82--> От уплаты налога на имущество в 2024 году освобождаются участники спецоперации и члены их семей, сообщила 27 сентября член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.

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