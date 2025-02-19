Как в шпионском кино: китайцы построили камеру, способную с орбиты различать лица людей на землеКитайские учёные сообщили в профильном журнале Lasers («Лазеры») о создании самой совершенной на сегодняшний день камеры, которая продемонстрировала разрешающую способность 1,7 мм с расстояния 100 км.