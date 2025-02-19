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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Как в шпионском кино: китайцы построили камеру, способную с орбиты различать...

Как в шпионском кино: китайцы построили камеру, способную с орбиты различать...

Как в шпионском кино: китайцы построили камеру, способную с орбиты различать лица людей на землеКитайские учёные сообщили в профильном журнале Lasers («Лазеры») о создании самой совершенной на сегодняшний день камеры, которая продемонстрировала разрешающую способность 1,7 мм с расстояния 100 км.

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